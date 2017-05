Circulation De gros bouchons pour la fin du week-end (Carte interactive)

0

La fin de ce week-end de l'Ascension est marquée par une circulation très chargée sur les routes du retour.

Les retours de ce dimanche 28 mai s'étaleront jusqu'à minuit, avec en continu, un trafic extrêmement dense sur l'autoroute A10 en direction de Paris.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler en France jusqu'au dimanche 28 mai 22 heures.

18h50

Bison Futé communique :

Ce dimanche 28 mai est classé rouge au niveau national et noir pour les zones Grand-ouest et Nord dans le sens des retours.



Le pic de bouchons a été atteint vers 18h avec 640 km cumulés au niveau national.



La situation est conforme aux prévisions.



Les principales difficultés de circulation se situent sur les autoroutes du quart Nord-Ouest du Pays (A13, A84, A10, A11 et A1).

La situation reste également chargée dans le sud de la France (autoroutes A7, A9, et A61)

17h02 :

Bison Futé communique :

RN 12 Sens Brest - Rennes

Bouchon de 18 km

département 22

Commune de Saint-Brieuc

du PR 54 au PR 36

Soyez prudent à l'approche du secteur

Vos conditions de circulation en temps réel à Nantes et en Loire-Atlantique en temps réel avec Presse Océan.

Tweets de https://twitter.com/presseocean/lists/transports

Dimanche 28 mai est classé ROUGE au niveau national et NOIR en Grand-Ouest et Nord (14, 27, 28, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 72, 76).

En Île-de-France, des difficultés sont attendues sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre 12 heures et minuit, et sur l’A6 au niveau du péage de Fleury , entre 12 heures et minuit, avec un trafic plus important entre 15 heures et 16 heures.

Les difficultés sont attendues :

• depuis la Normandie, ◦ sur l’A13 entre Caen et Paris, de 12 heures à 18 heures.

• depuis la Bretagne, ◦ sur l’A11 entre Nantes et Le Mans, de 15 heures et 19 heures, et entre Le Mans à Paris, de 15 heures à 21 heures,

◦ sur l’A81 entre Rennes et Le Mans, de 16 heures à 19 heures.

• sur l’itinéraire sud-nord qui va de l’Espagne vers Paris via Bordeaux,

◦ sur l’A10 entre Bordeaux et Orléans, de 11 heures à 18 heures, et entre Orléans et Paris, de 14 heures à 21 heures,

◦ sur les axes de contournement et rocades de Bordeaux.

• sur l’itinéraire sud-nord qui va de la Méditerranée jusqu’aux frontières du nord,

◦ sur l’A6 au niveau d’Auxerre,

◦ sur l’A7 entre Orange et Lyon, de 10 heures et 22 heures, les bouchons les plus importants devraient y être observés à partir de 15 heures,

◦ sur l’A8 au niveau d’Aix-en-Provence, de 10 heures à 20 heures,

◦ sur l’A9 entre Narbonne et Orange, de 10 heures à 19 heures,

◦ sur l’A61 entre Narbonne et Toulouse, de 14 heures à 21 heures.

• en région Auvergne-Rhône-Alpes,

◦ sur les axes de contournement et rocades de Lyon et le tunnel sous Fourvière, Grenoble, ClermontFerrand et Saint-Étienne, entre 10 heures et 12 heures.

• sur les itinéraires de traversée du Massif Central, ◦ Sur l’A71 entre Vierzon et Orléans, de 15 heures et 20 heures, et au niveau de Clermont-Ferrand