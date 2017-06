Hellfest 2017 Ambulances à Clisson le jour, navette de festival la nuit (VIDÉO)

0

Si les taxis roulent des mécaniques le soir au Hellfest de Clisson pour raccompagner des festivaliers trop alcoolisés ou non véhiculés, il est d'autres transporteurs qui ont trouvé le bon filon.

Ils s'affichent "navette officielle du Hellfest", avec des prix défiant toute concurrence. Et pour cause. Les transports Douillard, plus connus comme ambulanciers sur le département, sont partenaires du festival de musiques extrêmes depuis son démarrage et ne le regrettent pas. moyennant deux euros par personne la course, ils vous raccompagnent jusqu'à Gétigné ou à la gare de Nantes ! Pas mal le plan n'est-ce pas ? Bon après, il faut de la place pour tout le monde et là, c'est plus tendu.

Voir notre reportage ce samedi en vidéo :