Clisson La blanchisserie industrielle Elis vise 250 emplois

L'opposition clissonnaise voulait une explication, l'industriel Elis (coté en bourse) est venu les informer et leur répondre lors du conseil municipal.

Interrogé alors qu'il annonçait la réunion publique du 6 octobre sur son bilan de mi-mandat, le maire Xavier Bonnet (LR) indiquait : « Mon meilleur moment c'est pour l'instant la signature de l'accord avec Elis à l'été 2016, après des premiers contacts en mai 2015. C'est l'arrivée d'une entreprise qui crée 250 emplois. » Quelques jours plus tôt, deux cadres de la blanchisserie industrielle étaient invités à discuter avec l'ensemble du conseil municipal.

L'entreprise « investira 20 millions d'euros dans ce projet », précise Laurent Maillard. Grande consommatrice d'eau, elle financera l'agrandissement de la station d'épuration à hauteur de 500 000 €. « On espère recruter sur le bassin », indique Laurent Maillard, directeur de projet. Pour s'installer, elle fera surtout appel à ses partenaires habituels mais pourrait « rechercher tuyauteurs et entreprises locales : on laisse la porte ouverte, on analysera ça avec bienveillance ».

