Clisson La maison de retraite fait du tourisme au Hellfest (VIDÉO)

Jimmy, septuagénaire clissonnais et metalleux depuis des lustres, avait réservé sa place en fauteuil roulant cette semaine pour re-découvrir le site du festival.

Il n'y a pas d'âge pour aimer le Hellfest. Jimmy, qui a déjà vu "Deep Purple" en concert à trois reprises, compte bien revenir profiter du gros son demain samedi avec des amis. Pour les autres, soit plus d'une centaine d'anciens en vadrouille sur le site mardi dernier, c'était plus mitigé... "C'est farfelu leur musique quand même". Néanmoins, depuis trois ans que la mairie organise cette visite, les candidats se bousculent toujours au portillon. Et l'étonnement reste systématiquement le même, le Hellfest, "c'est grandiose !"

