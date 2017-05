Clisson La Porte Palzaise expliquée aux habitants

0

L'avant-projet de restructuration du quartier de la Porte Palzaise a été présenté mardi. Il s'agit d'un lifting en profondeur. Les habitants s'expriment.

Quid du Tivoli ?

« Des choses ont évolué », a lancé mardi en réunion publique le maire, Xavier Bonnet (LR), alors que le cabinet d'architecte allait présenter l'avant-projet détaillé de la Porte Palzaise. Suivra « un projet définitif ». Et d'ajouter, en guise d'avertissement : « Je ne souhaite pas que ce soit une réunion Tivoli. Je proposerai un projet lors du prochain conseil municipal. »

Du Tivoli, il fut cependant question à plusieurs reprises, les architectes précisant que l'aménagement de l'espace public de la Porte Palzaise orientera les regards vers l'ancien cinéma et ancien théâtre d'inspiration toscane, défendu becs et ongles par l'association Sauvons le Tivoli.

Il semble peu probable qu'il soit démoli.

