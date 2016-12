Clisson La Poste fait passer le code de la route

0

Individuellement et sur tablette numérique, le bureau de poste de Clisson annonce dix examens du Code de la route par semaine.

Le bureau de poste, près de la gare de Clisson, accueillait mardi sa dix-neuvième candidate à l'examen du code de la route. Kelly Gautier, 19 ans, revenait pour la deuxième fois... « La semaine dernière, j'avais passé l'examen le mardi et j'avais les résultats dans la nuit de mardi à mercredi, avec sept fautes », témoigne Kelly. Cette « rapidité » la ravit. Elle a aussi choisi La Poste « parce que c'est moins cher qu'en auto-école, 30 € au lieu de 45 €, et parce que comme je suis seule je suis plus à l'aise ».

La Poste a lancé huit centres d'examens en Loire-Atlantique, certains collectifs, d'autres individuels, comme Clisson. Nantes présente trois sites, et il y en a un à Saint-Nazaire, un à Châteaubriant, un à Pornic, un à Ancenis.

