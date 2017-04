Clisson Le 5e festival Pots de vin se décline au féminin

0

À Clisson, dans le Vignoble nantais, le festival Pots de vin fête le contenant, donc la céramique, et le contenu, le vin, bio et naturel. C'est samedi 29 avril de 18 heures à minuit et dimanche 30 avril de midi à 21 heures, sous les halles de la jolie cité à l'architecture d'inspiration toscane.

La terre, celle qu'on extrait pour créer des pots de céramique. La terre, dont procède la vigne, ce raisin fermenté élevé au naturel. C'est l'horizon fixé pour Pots de vin (et dessus de table), festival mêlant marché de vins naturels et festival de musique organisé par le collectif clissonnais le Bouillon, qui sera lancé samedi à 18 heures à la Petite maison utopique, sous les halles, autour d'une carte des vins spéciale et du documentaire Les saisons de Marie-Thérèse Chappaz, vigneronne suisse décrivant au fil des saisons comment aller de la vigne au vin...

Lire l'article ce mercredi 26 avril dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud.