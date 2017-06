Clisson Le Hellefest c'est fini, heureusement il reste les vidéos (Aérosmith)

0

Le Hellfest 2017 a eu son lot de stars. Steven Tyler, le sulfureux chanteur du groupe de hard rock Aérosmith a assuré le samedi une belle prestation qui a ravi les fans de la première heure.

Avec Deep Purple, Aérosmith faisait partie des têtes d'affiche les plus attendues de cette édition 2017 du Hellfest. Celui qui a été surnommé "The demon of screaming" en raison de sa voix a époustoufflé le public en montant comme il sait le faire dans les aigus. Les plus connaisseurs ont noté qu'il devait toutefois être "un peu fatigué" compte-tenu des allers-retours qu'il est allé faire au fond de la scène et de la large place laissée à l'instrumental.

Quelques extraits vidéo de ce concert et de l'ambiance (sans trépied, foule oblige) :

Le vendredi soir, c'était Deeep Purple :

Samedi, il y a eu aussi l'incroyable prestation de Joel O'Keeffe, chanteur et guitariste du groupe de hard rock mythique en Australie, Airbourne (vidéo à venir) :

Sans oublier le chouchou de cette édition, l'improbable "MR Marcaille" :