Clisson Le pôle d'échange multimodal de la gare inauguré

Avec son pôle d'échange multimodal, la gare de Clisson amorce le virage du XXIe siècle : création de deux parvis et de places de parkings, d'une passerelle d'accès pour les personnes à mobilité réduite, travaux sur les voies et adaptation des quais à la fois pour le train et les tram-train.

Malgré la satisfaction des élus, qui ont efficacement coordonné les travaux, en croisant les financements, des questions demeurent : quid de la réfection du bâtiment voyageur et des locaux à vélos fermés ?

