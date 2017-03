Clisson Les amateurs de metal peuvent s'inscrire au tremplin du Hellfest

0

Pour aider les jeunes formations à se propulser, le jeudi du festival, l'organisation du Hellfest réserve une scène aux gagnants d'un tremplin dont les inscriptions démarrent en ce moment.

La communauté du Hellfest Cult possède une scène privée réservée à ses 1600 membres où se produisent une dizaine de groupes pendant le Hellfest. Un créneau le jeudi a été libéré pour le gagnant de ce grand tremplin "The Voice Of Hell 2017". Tous les groupes pro ou amateurs sont les bienvenus moyennant une inscription sur la plateforme. Les inscriptions ont lieu pendant un mois à compter du 6 mars jusqu'au 2 avril sur cette plateforme The Voice Of Hell où s'enchaineront ensuite les vagues de votes avec la communauté du Hellfest Cult. Le gagnant sera dévoilé le 5 mai 2017.

C'est en effet la communauté du Hellfest Cult qui décidera des finalistes et du grand gagnant via un système de votes en ligne. Ce dernier sera invité à se produire pendant le festival sur la zone Hellfest Cult, mais aura également l'opportunité de jouer au Ferrailleur (Nantes) le 21 mai 2017 à l'occasion de la dernière date de la tournée Warm Up Ride 2K17. Autre récompense et pas des moindres, il repartira avec l'enregistrement studio de 5 titres, une séance de coaching, des bons d'achat pour faire du merchandising à son effigie, une interview focus dans la presse spécialisée...

Le groupe finaliste de l'année dernière Acod (Marseille) a annoncé récemment sa signature sous le label Sony. Le groupe Kause 4 Konflikt a pu rejoindre en novembre dernier la tournée européenne de HateSphere (Kproductions) sur une dizaine de dates.

L'ambiance en vidéo du tremplin Voice off Hell en 2016 au Ferrailleur :