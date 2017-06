Clisson Les jeunes enfants installés dans des locaux historiques

0

Pendant les travaux d'agrandissement de la Maison de l'enfance de Clisson, le multi-accueil est déplacé dans les locaux patrimoniaux de la Garenne Valentin.

Depuis jeudi, les enfants de trois mois à trois ans escaladent et descendent les structures moelleuses en forme de cubes de couleur dans l'ancienne salle du conseil municipal. Dans une salle à côté, jusqu'ici réservée aux associations, les plus petits font la sieste tous rideaux fermés. Les toilettes destinées aux personnes handicapées servent de salle de change. Voici donc le multi-accueil la Pitchounerie, hébergé dans les locaux patrimoniaux de la Garenne-Valentin. Un déménagement qui s'imposait « pour agrandir et mettre aux normes plusieurs services de la Maison de l'enfance de la place Klettgau, près de la piscine (multi-accueil, accueil de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire) », explique le maire, Xavier Bonnet (LR).

