Clisson Nelly Sorin élue présidente de la communauté d'agglomération

Le mardi 10 janvier au soir à Maisdon-sur-Sèvre, la communauté d'agglomération de Sèvre et Maine a élu sa présidente Nelly Sorin, et 22 autres membres du bureau.

Nelly Sorin (divers droite), 56 ans, est un peu euphorique : elle vient d'être élue présidente de la toute nouvelle communauté d'agglomération de Sèvre et Maine, centrée autour de Clisson. Recensement effectué, l'intercommunalité de seize communes totalise 54 212 habitants. Maire de Vieillevigne, et présidente jusqu'au 31 décembre 2016 de la communauté de communes de la Vallée de Clisson, qui a fusionné avec celle de Sèvre Maine et Goulaine, elle a été largement élue (38 voix, 76 %) devant deux autres candidats : Benoît Couteau, maire de Monnières centriste tendance écologiste (11 voix, 22 %), et Jérôme Letourneau, maire de Remouillé divers droite (1 voix, 2 %).

