Clisson Un défi lecture avec Daeninckx associe médiathèque et enseignants

0

Les élèves de Clisson éliront les livres, en feront des affiches et rencontreront le 10 mars le romancier Didier Daeninckx.

« Nous sommes dans une approche du plaisir de lire. Or le livre est très présent chez les jeunes enfants », énonce Marianne Lesniak, directrice de la médiathèque Geneviève-Couteau, qui travaille beaucoup avec les acteurs locaux de la petite enfance. La coopération se poursuit à travers le défi lecture, auprès des collèges publics Cacault et Rosa Parks et du lycée public Aimé-Césaire.

Le défi lecture « a permis de faire beaucoup de recherches », assurent les enseignants. « Vous savez, certains élèves ont toujours un livre dans leur cartable. » Ces textes, ils en font leur miel.

Plus d'infos ce vendredi 3 mars dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes-Sud