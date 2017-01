Clisson Un collectif de300personnes veut sauver le Tivoli

0

L'édifice italianisant abrita un théâtre puis un cinéma : le collectif Sauvons le Tivoli, fort de 300 personnes, a déjà recueilli 2 000 signatures. Ces citoyens veulent en faire un lieu culturel et social.

Dans le quartier Trinité, le Tivoli se remarque. Bâti en 2005 dans un style clissonnais, d'inspiration italienne, ses façades comportent des briques en relief qui créent un jeu d'ombres et de lumières. On y voit des pilastres, ou fausses colonnes d'angle en briques. Et ses enduits de chaux et sable enserrent des moellons en grès et granite.

Le Tivoli a accueilli un théâtre, puis un cinéma, avant de fermer en 1986 et d'être racheté en 1987 par la commune. Incendié suite à un squat en 2009, sa toiture s'est effondrée. Il risque d'être effacé du paysage à l'occasion du projet de refonte urbaine de la porte Palzaise, récemment présenté par la municipalité. « En tant qu'architecte du patrimoine en retraite, le bâtiment me laisse penser qu'il est sauvable », observe Thierry Beaudouin, membre du collectif.

Au siècle dernier, trois lieux furent sauvés. En 1964, La Garenne Lemot échappa à « un promoteur » qui voulait « créer des appartements de luxe » grâce à Georges Meneux, qui le fit classer et racheter par le Département. Lequel M. Meneux racheta le Moulin de Plessard, le consolida et le revendit à la commune. Enfin l'action de démolition de « l'espace Saint-Jacques » fut stoppée elle aussi.

Interrogé, le maire de Clisson Xavier Bonnet (LR), déclare qu'aucune démolition à ce stade envisagée. Mais qu'un nouveau classement pourrait le permettre.

Lire notre dossier ce lundi 2 janvier dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud.