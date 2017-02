Clisson Un film sur le Hellfest diffusé sur Red Bull TV (VIDÉO)

0

Un documentaire de 47 minutes dévoile les coulisses du Hellfest. Il est visible dans son intégralité sur Red Bull TV, en anglais et en français.

Il montre des régisseurs, des bénévoles et des artistes mettre en place « toute une machinerie faite de fer oxydé, de sueur et de bière ». Samuel Favier et François Cora, co-réalisateurs du documentaire, ont parcouru les hectares du Hellfest encore vierges de toute présence humaine, se sont immiscés dans le quotidien des centaines de petites mains qui concourent à faire du festival le plus gros événement metal d’Europe et le plus gros vendeur de bières de France. Le film fait découvrir des personnages de caractère qui travaillent d’arrache-pied à maintenir la réputation de l’événement, et à créer chaque année une ville de 60 000 habitants.

Pour voir le documentaire dans son intégralité, cliquez ici.