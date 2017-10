Clisson Vendredi, Xavier Bonnet (LR) défendra son bilan de mi-mandat

0

Pour sa première moitié de mandat, le maire rencontrera les Clissonnais pendant une heure, vendredi à 19 heures, au COC.

Opposant d'hier, sous le mandat de Jean-Pierre Coudrais (centre gauche), Xavier Bonnet (LR) aborde la fin de son mandat de maire avec une relative décontraction.

« 90 % de ce qui était dans notre programme a été engagé », se réjouissent le maire et ses adjoints Catherine Cormerais, Benoît Payen et Christian Peulvey. Xavier Bonnet s'estime loin « des six premiers mois, que les recours avaient pollués ». Finalement, ces trois années apparaissent « très, très denses ». Alors que les conseillers municipaux se montrent très discrets à chaque conseil, le maire considère que « l'équipe s'est fortement épanouie », en désignant ses « adjoints, chacun ayant trouvé sa place, en travaillant entre 25 et 30 heures par semaine ». Le maire souligne : « On a impulsé dans les services une nouvelle dynamique. Les gens attendent une écoute des élus, et les élus trouvent enrichissant de dialoguer avec les citoyens. »

