Commerce La galerie Beaulieu change de visage

Nouveau look, nouveaux aménagements : le centre commercial Beaulieu s’offre une nouvelle jeunesse. Les travaux ont duré sept mois. Quatre jours d’animations marquent l’inauguration de ces aménagements, du mercredi 1er au samedi 4 mars. Des artistes nantais et Brahim Zaibat, danseur international de hip-hop, rythment les festivités. Les visiteurs peuvent ainsi participer à une « battle » de danse avec des personnages en réalité augmentée, chaque jour de 11 h à 19 h. Un écran géant est installé sur la place centrale. Des danseurs nantais réaliseront des happenings : le collectif Manss, mercredi et vendredi de 18 h à 19 h ; les graffeurs de 100 Pressions, mercredi de 14 h à 19 h 30 ; 2L Connexion, jeudi de 19 h à 20 h ; Great plains pictures, samedi de 14 h 30 à 17 h ; Street rope academy, samedi de 18 h à 18 h 15 pour une démonstration de double dutch… Brahim Zaibat, qui a notamment accompagné Madonna sur scène, sera en dédicace samedi de 14 h 30 à 17 h.

