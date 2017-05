Commerce Un quatrième Starbucks a ouvert ce jeudi à Atlantis

1

Ce jeudi matin, le géant du café américain a ouvert sa quatrième adresse nantaise au cœur d'Atlantis.

En moins d'un an, le géant américain du café a ouvert quatre adresses dans la région nantaise. Starbucks s'implante au cœur du centre commercial Atlantis de Saint-Herblain et accueillera ses premiers clients dans son kiosque ce jeudi à 8 h 30. Après avoir successivement ouvert rue de la Marne, allée Cassard et au centre commercial Beaulieu, Starbucks élargit encore sa présence dans la région nantaise.

Comme les premières adresses, la marque a fait confiance à Philippe Deveille, partenaire franchisé. Offrant un espace accessible au public de 150 m². Face à Ikea, Starbucks remplace ainsi un ancien cafetier Segafredo. Starbucks a recruté 16 personnes qui travailleront tout au long de la semaine au sein du kiosque. « Ce salon jouit d'un design exclusif unique, explique Philippe Deveille, dans lequel les aficionados de l'enseigne pourront vivre pleinement l'expérience Starbucks. Nous ne sommes pas seulement le spécialiste du café mais aussi du thé avec plus de 80 000 possibilités de boissons. Le rythme de développement très rapide, ce n'est pas ce que nous avions envisagé mais les opportunités d'emplacement tels qu'Atlantis et dans le centre-ville ont fait qu'on ne pouvait pas passer à côté d'elles. »