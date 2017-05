Conso L’assurance deux-roues dans les Pays-de-Loire : qui roule moins cher

0

Le site LesFurets.com fait le point sur les tarifs de l’assurance deux-roues en France, en fonction du profil de l’assuré.

"En effet, assure-t-il dans un communiqué, si les primes d’assurance deux-roues dépendent de la cylindrée et de l’expérience du motard, elles dépendent aussi du lieu de résidence du propriétaire du deux-roues, ou de si le l’assuré est un homme, ou une femme !"

Dans les Pays de la Loire, la moyenne globale des primes d’assurance deux-roues s’élèverait ainsi à 513 € par an. "La Mayenne et la Sarthe sont au-dessus de cette moyenne régionale, avec 570 € et 535 € par an de prime d’assurance respectivement. Le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique se placent légèrement en dessous de cette moyenne avec 513 € et 507 € par an. La Vendée est le département le moins cher de la région, avec une prime d’assurance moyenne de 483 € par an".

Pour plus de détails, LesFurets.com répertorie l’intégralité des tarifs sur son site.