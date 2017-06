Consommation Les soldes d'été ont débuté ce mercredi

0

Les soldes d'été ont débuté ce mercredi 28 juin pour une durée de six semaines. Jusqu'au 8 août, les commerçants sont ainsi autorisés à écouler leur marchandise en stock à des prix réduits. Les produits doivent être proposés à la vente doivent être en stock limité. Les remises pratiquées doivent être réelles et ne pas induire en erreur le consommateur. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties que tout autre article. Si l'article acheté ne convient plus ou s'il n'est pas à la bonne taille, le commerçant n'est pas tenu juridiquement à l'échange. Il peut le faire à titre purement commercial. En revanche, en cas de vice-caché, c'est-à-dire de défaut de fabrication non apparent, le commerçant doit procéder à l'échange ou au remboursement de l'article. Les soldes pratiqués par les entreprises de vente à distance, notamment sur internet, sont soumis aux mêmes conditions et à la même réglementation que ceux pratiqués en magasin.