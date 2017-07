Cordemais Centrale : Nicolas Hulot défavorable à la solution biomasse

0

La « conversion totale » des centrales à charbon en biomasse « pose des difficultés environnementales », a estimé ce mercredi le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, interrogé par la députée Anne-France Brunet (REM) à l'Assemblée nationale. « Le rendement énergétique est faible et pose un problème d’utilisation massive du bois », a souligné le ministre. Depuis 2015, une expérimentation est engagée pour convertir la centrale EDF de Cordemais, qui représente « 465 emplois directs et 2 000 emplois indirects », selon la députée. « Des contrats de transition seront mis en place pour accompagner la reconversion des salariés », a ajouté Nicolas Hulot, précisant qu'un dialogue serait ouvert « dès le mois prochain ». « L'avenir de la biomasse, ce sont des installations de plus petite taille, produisant de la chaleur et de l'électricité », estime le ministre.