Cordemais Changement de directeur à la centrale EDF

Directeur de la centrale thermique du Havre depuis 2015, Lionel Olivier prendra la direction de la centrale EDF de Cordemais à compter du 1er juillet.

Il succède à Denis Florenty qui, après huit années passées à ce poste, a été nommé à la direction de la production et ingénierie thermique du groupe EDF en tant que directeur délégué, en charge notamment de l’ensemble du parc thermique en exploitation en France.

Les centrales de Cordemais et du Havre doivent fusionner début 2018. La première dispose encore d’une tranche fioul qui doit fermer dans un an et deux tranches charbon menacées de fermeture d’ici 2023. Un projet de conversion à la biomasse est actuellement à l’étude. La centrale du Havre n’exploite plus qu’une seule tranche charbon, elle aussi menacée de fermeture.