Cordemais La centrale se dévoile lors de la saison estivale

0

Comme depuis quelques années, durant le mois de juillet, la centrale thermique de Cordemais proposera au grand public trois rendez-vous atypiques pour découvrir la centrale. Au programme : comment produit-on de l’électricité ? Comment fonctionne une centrale thermique ?

Découvrez la centrale de Cordemais depuis une croisière sur la Loire

Depuis le port de Cordemais, partez pour une escapade fluviale originale de deux heures, afin d’observer la centrale, à partir d’un point de vue exceptionnel, et d'en savoir davantage sur son fonctionnement, de l’arrivée des combustibles jusqu’au traitement des fumées.

Inscription obligatoire au minimum 24 h avant, groupe de 20 personnes maximum. Les 1, 8, 11, 20, 22 et 28 juillet à 10 h et les 7, 8, 11, 20 et 28 juillet à 14 h



Balade au cœur de l’estuaire : entre art, nature, et industrie

Pendant près de trois heures, à bord d’un car, vous pourrez apercevoir la centrale dans son univers estuarien. Au programme : fonctionnement de la centrale et présentation des actions mises en œuvre pour valoriser et préserver le patrimoine naturel et artistique de l’Estuaire.

Inscription obligatoire au minimum 24 avant, groupe de 50 personnes maximum. Les 8, 9, 22 et 23 juillet à 14 h



Exposition : énergie et production d’électricité

Découvrez l’histoire de l’électricité, les différents moyens de production et le fonctionnement d’une centrale thermique grâce à une scénographie interactive. De plus, des ateliers ludiques seront proposés aux enfants. Important de préciser également que l'espace labélisé Tourisme et Handicap. Il est donc adapté aux personnes en situation de handicap mental, moteur ou visuel.

Visite guidée ou libre de 14h à 18h. Les mercredis 6, 13 20 et 27 juillet.

Information et inscription auprès du service des visites : visite-cordemais@edf.fr ou au 02 40 44 30 44.