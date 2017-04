Couëron Les éboueurs bloquent l'usine Arc-en-Ciel

0

La réunion hier entre la CGT-FO et Nantes métropole n'a pas apaisé les tensions. Ce mercredi matin, en plus des blocus au niveau des sites de dépôts, des agents de le la collecte des déchets bloquent les usines de valorisations des déchets Alcéa situé à la Prairie-de-Mauves et Arc-en-Ciel à Couëron.

Ces nouvelles actions devraient avoir une répercution sur la collecte des déchets sur la Métropole.

