Les gendarmes de la compagnie de Nantes ont déployé de gros moyens pour mettre fin à la cavale d'un homme violent, ce jeudi à Couëron. Les militaires l'ont interpellé à la mairie, cet après-midi, où un rendez-vous avait été donné par le négociateur du peloton de surveillance et d'intervention (Psig).

L'affaire débute hier soir quand une habitante de Couëron prévient les gendarmes qu'elle vient, à nouveau, d'être violentée et menacée de mort par son ex à l'aide d'une arme de poing. Ce dernier, déjà condamné à plus de 20 reprises, est très défavorablement connu des forces de l'ordre. Une patrouille, épaulée par le Psig, se met aussitôt en route. Mais à leur arrivée, le suspect, 27 ans, prend la fuite en voiture. Cette dernière va durer toute la nuit et une bonne partie de la journée. Une trentaine de militaires ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie sont mobilisés pour le localiser et l'intercepter.

C'est finalement la force de persuasion du négociateur des gendarmes qui va payer. Ce dernier convainc le fuyard d'accepter un rendez-vous dans un lieu neutre pour s'expliquer. A 15h, le jeune homme se présente à la mairie, que les gendarmes ont pris soin de faire évacuer. Il est alors aussitôt interpellé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique, par le Psig-Sabre, une unité formée pour intervenir face au terrorisme ou à la violence en bande organisée, et placé en garde à vue.

Des perquisitions sont en cours pour retrouver son arme.

