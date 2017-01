Culture Tournoi musical du Vignoble : le son du rock du 4 février au 8 avril

0

Relancé, le Tournoi musical du Vignoble nantais accueille ses cinq premiers groupes à Gorges le 4 février. Pour ce tremplin, cinq soirées suivront à Aigrefeuille (11 février), au Loroux-Bottereau (25 février), au Pallet (11 mars), à Haute-Goulaine (25 mars), à Gétigné, pour la finale (8 avril).

L'attente est grande. Par le passé, le Tournoi musical a fait recette, produisant des groupes locaux dans de grandes salles, alors qu'ils jouaient le plus souvent dans des bars. Ce tremplin permet aux musiciens de se rencontrer et offre au public des découvertes. « On veut redonner de la culture populaire selon une logique différente que celle qui consiste à payer 45 € pour voir un humoriste », souligne Yannick Chanson, directeur d'Animaje, et coorganisateur du tremplin avec le cofondateur Gaston Chéneau. « On veut revaloriser le local et l'éclectique en musiques actuelles. On espère du monde, que les gens redécouvrent ce concept, qui a très bien fonctionné entre 1997 et 2000, et en 2009-2010. En moyenne, il y avait 2 400 spectateurs sur six soirées. Et même 1 000 à la seule finale de 1998. » Le son sera de qualité, et les spectateurs (5 € l'entrée) seront debout.

