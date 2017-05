Cyclisme Bryan Coquard va quitter Direct Energie

0

Direct Energie va perdre son sprinteur Bryan Coquard. Le coureur pontchâtelain a choisi de ne pas renouveler son contrat, qui expire à la fin de l'année, avec l'équipe vendéenne.

"Cette décision n’a pas été aisée à prendre, mais je souhaitais me positionner suffisamment tôt dans la saison pour ne pas pénaliser l’équipe, témoigne Coquard (25 ans) sur le site de Direct Energie. Bien évidemment, j’ai pris soin d’en informer instantanément Jean-René Bernaudeau, le manager du team, les directeurs sportifs, mes collègues et amis coureurs, et bien sûr les dirigeants de l’entreprise : ils m’ont accordé leur confiance pendant deux ans".

Le natif de Saint-Nazaire justifie sa décision par "l'envie de voir autre chose" et de donner un nouvel élan à sa carrière. "Aujourd’hui, j’ai le sentiment que la recherche de la performance, qui m’anime depuis toujours, passe par un changement d’équipe, un nouveau défi à relever", explique l'intéressé, qui compte dix-sept victoires en 2016 et 2017.