Cyclisme Les partenaires de la Classic 44 réunis à La Haye-Fouassière

La tradition a du bon. Deux mois et demi après la 18e édition de la Classic Loire-Atlantique remportée par Laurent Pichon (Fortuneo Vital Concept), les partenaires institutionnels et économiques de l’épreuve cycliste comptant pour la Coupe de France PMU, étaient rassemblés ce vendredi 9 juin au domaine de Bégrolle, à La Haye-Fouassière.

Jean-Luc Chaillot, le président de la seule course professionnelle organisée dans le département, en a profité pour annoncer la date de la prochaine édition. Ce sera le samedi 24 mars 2018 au départ et à l’arrivée de La Haye-Fouassière, sur un circuit où le peloton traversera également à plusieurs reprises les communes de Saint-Fiacre-sur-Maine, Maisdon-sur-Sèvre, Château-Thébaud et Vertou.