Décès de François Chérèque L'hommage de Johanna Rolland

François Chérèque, ex-dirigeant de la CFDT, est décédé lundi, à la suite d'une longue maladie", à l'âge de 60 ans. Né le 1er juin 1956 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), François Chérèque a dirigé le deuxième syndicat français entre 2002 et 2012 (lire aussi ici).

Johanna Rolland, maire PS de Nantes, salue dans un communiqué, "le grand dirigeant syndical qu'il était : militant convaincu du dialogue social et homme de compromis, il avait eu le courage d'engager son organisation en faveur de réformes essentielles pour la société française. L'émotion est forte à l'annonce de la disparition de François Chérèque qui restera une grande figure du syndicalisme français, reconnu pour son humanité et son franc-parler, qui a toujours été animé par la recherche de l'intérêt général. Mes pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous les adhérents et militants de la CFDT"