Saint-Nazaire Déclaré mort, il ne touche plus sa retraite

Depuis le mois de juillet, Serge Deux, retraité des chantiers de l'Atlantique, ne touche plus ses 723 € de complémentaire. L'organisme le considère décédé.

L'administration réserve parfois des surprises. Serge Deux en fait les frais. Ce mois-ci, sa complémentaire retraite ne lui a rien versé. Il contacte alors l'organisme. « Par téléphone, ils m'ont ouvertement dit que j'étais décédé. Je suis tombé sur les genoux. La situation est ubuesque », commente l'homme de 62 ans, excédé. Résultat, il manque 723 € sur son compte, « sans compter le préjudice moral et financier. Chaque fois qu'on les appelle, le numéro est surtaxé. »

L'homme est dans l'incompréhension la plus totale : « je n'ai jamais été endetté, jamais été à découvert. » De plus, « j'ai travaillé et cotisé plus de 42 ans. Aujourd'hui, nous vivons tous les deux avec ma femme grâce à mes 1 200 € de retraite et ma complémentaire », ajoute-t-il.

Comment l'organisme a-t-il pu le considérer décédé ? « On nous a expliqué que Serge avait été déclaré mort par téléphone, explique sa femme. On ne sait pas qui a fait ça, ni pourquoi ! »

Plus d'information dans l'édition Presse Océan de ce mercredi 12 juillet.