Dédicace ChristianeTaubira à la rencontre des Nantais

0

Christiane Taubira, invitée de l'Université et de la librairie Coiffard, est intervenue pour son livre ce samedi devant une salle comble.

Il fallait réserver à l'avance pour rencontrer Christiane Taubira ce samedi. L'ancienne garde des Sceaux de François Hollande était l'invitée de l'Université permanente et de la librairie Coiffard pour la sortie de son nouveau livre, Nous habitons la Terre, (éditions Philippe Rey).

Et c'est devant un amphi de 980 places comble que la femme politique a livré sa vision des choses. « Nous devons partager ce que nous savons et rassembler les énergies pour rendre le monde habitable. Il n'y a jamais eu autant d'accumulation de richesse et de savoir et paradoxalement d'inégalités ».

Plus d'infos dans nos colonnes ce dimanche 19 mars.