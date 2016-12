Démographie 1 382 766 habitants en Loire-Atlantique (Insee)

0

Les chiffres de la population, au 1er janvier 2014, ont été publiés ce samedi 31 décembre 2016 au Journal officiel. Quelque 65,9 millions de personnes vivaient en France métropolitaine et dans quatre départements d'outre-mer, selon des données définitives de l'Insee. Soit une hausse de 342 230 habitants (+0,5 %) par rapport aux chiffres du 1er janvier 2013.

Pays de la Loire sur le podium

En se basant sur cette population « légale », toutes les grandes régions métropolitaines actuelles ont vu leur population augmenter au cours de l'année 2013, sauf la Bourgogne-Franche-Comté, qui a perdu 753 habitants. C'est en Corse que la hausse est la plus forte (+1,3 %, + 4 100 habitants), devant l'Occitanie (+0,8 %, +44 600), les Pays de la Loire (+0,8 %, +29 100) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (+0,8 %, +60 100).

L'Ile-de-France reste, de loin, la région la plus peuplée, avec 12,2 millions d'habitants (+0,5 %, +63 200), devant l'Auvergne Rhône-Alpes, qui en compte 8 millions, et les Hauts-de-France, avec 6,1 millions d'habitants (+0,2 %, +12 800).

La Loire-Atlantique en hausse

En métropole, 23 départements dépassent le million d'habitants, mais seulement trois - le Nord, Paris et les Bouches-du-Rhône, sont au-dessus de deux millions. Le Nord est en tête des départements les plus peuplés, avec 2,6 millions d'habitants. La Loire-Atlantique compte pour sa part une population totale de 1 382 766 habitants, contre 1 328 620 habitants au 1er janvier 2013. C'est le département le plus peuplé des Pays de la Loire.

La Lozère, elle est le seul département de moins de 100 000 habitants. Elle en compte 80 400.

Sources : Insee et AFP