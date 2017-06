Nantes Des opérations anti-chats errants

0

Une première a eu lieu au Breil. Elles sont menées par des associations nantaises avec le soutien de la Ville.

Capturer les chats errants dans les espaces publics, les identifier et stériliser puis leur redonner liberté : c’est ce à quoi s’affairent depuis plusieurs années les associations nantaises Griffes de l’espoir et Chiens, chats et compagnie.

« Ce travail restait dans l’ombre. La Ville a accepté de mener à leurs côtés des opérations ciblées et de les soutenir financièrement », a expliqué ce mardi 13 juin, Thomas Quéro (PS), adjoint au maire de Nantes.

Un partenariat salué par Sylvain Vidault, vétérinaire : « La prolifération des chats cause des problèmes de santé publique et de voisinage. Ces opérations permettent une gestion éthique et durable. »

Après un premier test, en février, au Breil, où 22 animaux ont été capturés, les bénévoles ont investi depuis avril le parc de la Moutonnerie et le quartier de Malakoff à Nantes.

