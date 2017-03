Famille disparue à Orvault Recueillement au lycée de Sébastien Troadec

0

Après les révélations sur la disparition de la famille Troadec, à Orvault, le lycée Saint-Gabriel - Saint-Michel, à Saint-Laurent-sur-Sèvres, en Vendée, est sous le choc.

L'ex-beau-frère de Pascal Troadec (49ans) aurait reconnu les meurtres des quatre membres de la famille : le père, la mère Brigitte (49 ans), le fils Sébastien (21 ans) et la fille Charlotte (18 ans). La famille n'a plus donné signe de vie depuis le 17 février.

« Les élèves, les professeurs et l'ensemble du personnel encadrant du Lycée Saint-Gabriel-Saint-Michel ont appris ce matin avec une profonde tristesse les décès de Sébastien Troadec, de sa sœur Charlotte et de leurs parents Pascal et Brigitte. Sébastien, élève en BTS Systèmes Numériques depuis 2015 était un garçon très apprécié de ses camarades. Les nombreux témoignages parus ces derniers jours dans la presse en ont témoigné », déclare, dans un communiqué, Thierry Letard, le directeur de l'établissement.

Cellule psychologique et recueillement

Il annonce que la cellule psychologique, mise en place depuis le 27 février avec le concours d'une psychologue professionnelle « restera active aussi longtemps que nécessaire et plus que jamais, les enseignants et la direction sont mobilisés afin d'être à l'écoute des élèves qui pourraient en exprimer le besoin dans cette épreuve ».

L'établissement organisera un moment de recueillement, dans l'intimité, « pour permettre à ceux qui le souhaitent, élèves et adultes, de se réunir pour partager leur peine et prier ».

