Disparus d'Orvault Les fouilles ont repris en présence de l'assassin présumé

Les fouilles pour tenter de retrouver les restes des quatre corps de la famille Troadec ont repris ce mercredi matin à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), dans la ferme du principal suspect, en sa présence.

Hubert Caouissin, le beau-frère du père de la famille assassinée, est arrivé sur les lieux vers 7 h 30, dans une voiture aux vitres teintées, alors qu'un important dispositif de CRS bouclait les accès au vaste corps de ferme entouré de 32 hectares de terrain.

Une vingtaine de personnes de la police judiciaire sont arrivées sur place, ainsi qu'un médecin légiste.

« Nous espérons qu'il va nous indiquer les endroits » où sont les corps, confiait mardi un proche du dossier. En garde à vue et devant les juges d'instruction, Hubert Caouissin a indiqué s'être débarrassé des corps de Pascal Troadec, de sa femme Brigitte et de leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte, en les démembrant puis en les brûlant et en les enterrant.

Selon l'AFP, environ 130 CRS, 50 élèves gardiens de la paix et une quarantaine d'enquêteurs de la police judiciaire participent aux recherches. Vêtus d'une combinaison blanche, des enquêteurs ratissent les bois et les champs autour de la ferme, sous le crachin. Certains scrutent aussi les berges boueuses de l'Aulne, un fleuve côtier qui borde les terres de la ferme.