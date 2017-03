Disparus d'Orvault RTL consacre son émission "L'heure du crime" à l'affaire

0

Demain jeudi, Jacques Pradel reviendra sur RTL, dans son émission "L'heure du crime", sur la famille Troadec qui a disparu à Orvault (notre dossier spécial ici).

Entre 14 heures et 15 heures, Olivier Boy (journaliste à RTL) et Patrice Gabard (correspondant pour la radio à Nantes) reviendront sur les derniers éléments de l'enquête et ce qui a pu arriver aux quatre membres de la famille.

Dans "L'heure du crime", Jacques Pradel revient sur tout ce qui fait l'actualité en matière de justice et de faits divers. L'émission permet aussi de revenir sur des affaires judiciaires passées, à l'aide de protagonistes de l'époque, de témoins et d'experts.

RTL s'écoute à Nantes sur la fréquence 104.3.