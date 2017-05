0

« Ce soir la République a gagné et je salue Emmanuel Macron, son nouveau président, a déclaré Dominique Raimbourg, député PS de la 4e circonscription de Loire-Atlantique, dans un communiqué. Les Françaises et les Français ont rejeté la politique xénophobe et anti européenne que proposait le Front national. Il faut s'en réjouir mais cette joie reste teintée d'amertume. L'extrême droite s'implante fortement et sans doute durablement dans de nombreux départements (...).

Le nouveau président devra prendre toute la mesure de cette situation et des défis auxquels fait face notre pays. C'est dans cet esprit de responsabilité et sans abandonner mes convictions que je continuerai dans les prochaines semaines à m'engager pour le débat démocratique essentiel devant conduire aux élections législatives. Elles doivent être l'occasion d'une nouvelle alliance entre les citoyennes et citoyens et leur parlement pour le renouveau démocratique que notre pays attend.?