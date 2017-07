Donges Les élus défavorables au tracé du contournement SNCF de la raffinerie

0

Il y a près de dix ans, l’État a engagé des discussions avec Total Raffinage France et SNCF Réseau pour la déviation de la voie ferrée qui passe à l'intérieur même des unités de production de la raffinerie de Donges. L’objectif de ce projet de contournement du site pétrolier datant de 2008 est triple : réduire l’exposition des passagers aux risques industriels, améliorer l’accès à la desserte de Donges en rapprochant la halte ferroviaire du bourg, mais aussi pérenniser l’activité de la raffinerie et des sites attenants, notamment Antargaz et le Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire dont le trafic d'hydrocarbures représente la moitié du tonnage annuel.

Mais le tracé nord choisi il y quelques mois ne recueille pas l’assentiment des élus du conseil municipal de Donges qui ont voté un avis défavorable lors du conseil municipal du 30 juin. Les syndicats s’inquiètent désormais d’un éventuel report du projet, craignant un enlisement comme pour le transfert de l'aéroport à Notre-Dame des Landes…

