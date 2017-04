Douanes 285 000 contrefaçons saisies en 2016 dans les Pays de la Loire

0

En 2016, les agents du service des douanes ont effectué pas moins de 15 000 contrôles à la circulation.

« Vous n’avez pas idée de ce qu’on peut trouver dans une voiture », résume Christophe Cuidard, directeur régional des Douanes, lors de la présentation du bilan 2016 des activités des services administratifs dont il a la charge (288 personnels). En douze mois, les agents des douanes ont saisi 20 armes à feu lors de contrôle à la circulation. C’est six de plus qu’en 2015.

Si les chiffres de saisies du tabac et de produits stupéfiants sont en baisse, ce n’est pas le cas de ceux des contrefaçons. 285 000 pièces interceptées en 2016, contre 82 000 en 2015. « Même si ce n’est qu’un ressenti, je pense que c’est la preuve que nos méthodes sont de plus en plus efficaces, notamment grâce au traitement des données », affirme le patron des douanes.

