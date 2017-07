Economie Aplix s'agrandit au Cellier

0

Le numéro 2 mondial de l’auto-agrippant va augmenter sa capacité industrielle et se doter d’un centre de R&D.

Avec ses façades tout en inox qui réfléchissent le paysage, l’usine Aplix du Cellier, dessinée par Dominique Perrault, ne ressemble à aucune autre.

Inauguré en 1999, le vaisseau amiral du n° 2 mondial de l’auto-agrippant s’étend sur 30 000 m2. D’ici deux ans, il va s’agrandir de 17 000 m2. Une extension devenue indispensable. « Cela fait un moment que l’on est à l’étroit dans nos ateliers. Cela devient compliqué en terme de flux », explique la PDG du groupe, Sandrine Pelletier.

L’agrandissement va permettre l’installation de nouvelles machines de fabrication de crochets et porte-crochets pour les couches culottes bébé, un marché qui assure les deux tiers de l’activité d’Aplix. Le goupe va aussi se doter d’un vrai centre de R&D (recherche et développement) pouvant accueillir des machines prototypes et un atelier d’industrialisation.

Plus d'informations dans Presse Océan ce vendredi