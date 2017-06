Économie Appel à candidature pour la sixième édition des Audacity Awards

0

Les Audacity Awards récompensent et accompagnent les créateurs et inventeurs qui dessinent l’économie de demain. Ceux qui ont été lauréats les années précédentes reviennent pour témoigner et inciter des créateurs d’entreprises, inventeurs de produits ou concepts innovants à participer à cette 6e édition.

À l’instar de Guillaume Accarion, créateur d’Akajoule, de Julie Selou de DWM/Matl’eau ou encore de Karine Minidré du Jok’cœur. Ils ont tous créé leur entreprise et quelques années plus tard elles poursuivent leur développement. Comme Akajoule, conseil en énergie, lauréat en 2011, qui compte aujourd’hui 12 salariés.

