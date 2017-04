Economie Livraison de repas : Deliveroo sur le grand braquet à Nantes

0

Le directeur général de Deliveroo France était à Nantes ce mardi. L’occasion d’un premier bilan, dix-huit mois après l'implantation de la start-up de livraison de repas à domicile dans la cité des Ducs.

Deliveroo à Nantes, comment ça marche ?

Hugues Decosse. « Très bien. En un an, depuis avril 2016, notre volume de commandes a été multiplié par quatre. Nantes est l’une des villes où on progresse le plus. On travaille aujourd’hui avec 85 restaurants partenaires, auxquels on offre une solution de livraison qui n’existait pas avant et qui répond à une vraie demande ».

Avec quels retours de la part des restaurateurs ?

« Très bons eux aussi. Selon l’étude que nous avons commandée à Harris Interactive en décembre 2016, neuf restaurateurs sur dix disent que la livraison de repas génère de l’activité. Et 82 % ont augmenté leur chiffre d’affaires grâce à Deliveroo. C’est le cas à Nantes, par exemple, pour Dubrown (burgers), qui a augmenté son chiffre de 15 % et qui prévoit d’ouvrir une cuisine dédiée à la livraison ».

