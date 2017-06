Economie Jacqueline Himsworth à la tête du groupe Manitou (Ancenis)

0

À 74 ans, Jacqueline Himsworth succède à son frère Marcel Braud, le fondateur du groupe, à la présidence du conseil d'administration de Manitou.

Après 60 ans passés à la tête de l'entreprise, Marcel Braud, 85 ans, se retire de toute fonction d’administration et devient Président d’honneur du groupe.

Administrateur du groupe depuis 1970, Jacqueline Himsworth était jusqu'ici vice-présidente du conseil d’administration. "La passion de mon frère pour cette entreprise, son implication, sa créativité et son sens de la relation client ont permis à l’entreprise familiale de se développer en France et à l’international depuis plus de 60 ans. Une page se tourne mais le livre continue de s’écrire", a-t-elle déclaré lors de la réunion du conseil d'aministration du 8 juin.

Leader mondial de la manutention tout-terrain, le groupe d’Ancenis emploie 3 300 salariés dans le monde et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros dans 140 pays. Le groupe est dirigé depuis 2014 par Michel Denis.