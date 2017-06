Économie Le beurre est la cible de spéculations

0

Certains l’ont remarqué en faisant leurs courses : le prix du beurre a augmenté. Si beurrer nos tartines coûte un peu plus cher, cela n’empêchera pas les plus gourmands d’avoir recours à cette matière grasse élaborée à partir de lait.

Pas de soucis pour les producteurs industriels, comme l’usine LU basée à La Haye-Fouassière, qui s’approvisionnent en matières premières dans toute l’Europe et qui ont les épaules suffisamment larges pour encaisser ce genre de variations. En revanche, cela pourrait compliquer la production des biscuitiers de la région. « Entre mai 2016 et mai 2017, les prix du beurre se sont envolés de + 92 % », a précisé Fabien Castanier, secrétaire général des fabricants de biscuits et gâteaux de France, dans un communiqué daté du 13 juin...

Plus d'informations à lire dans Presse Océan du 17 juin.