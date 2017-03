Économie Le cabinet d'architecture Cub va s'installer à Haute-Goulaine

0

Aujourd'hui à Vertou, l'agence Cub, qui croît de 250 % par an, veut s'installer fin 2017 dans la zone de la Lande-Saint-Martin, à Haute-Goulaine Elle est aujourd'hui la plus importante agence d'architectes du Sud-Loire.

« À treize dans 87 m2, on est à l'étroit », sourit Julien Hervouet, gérant de Cub, allée des Cinq Continents, à Vertou. « On va construire le siège de l'agence d'ici la fin de l'année dans 400 m2 à la Lande-Saint-Martin, à Haute-Goulaine. » Plus qu'une vitrine, elle « améliorera le confort de travail ». L'agence d'architectes a été créée le 1er janvier 2012 par quatre collègues, devenus associés : le gérant Julien Hervouet, les architectes Éric Hervé et Sébastien Le Houérou, et David Poirier, responsable du bureau d'études. Elle affiche une croissance à 250 % par an, recrutant en moyenne deux salariés par an. Son essor s'est concrétisé en décembre dernier par le rachat de l'agence d'architecte Marchand, à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), forte de huit salariés.

Plus d'infos ce mardi 7 mars dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud