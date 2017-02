Economie L'emploi des cadres rebondit dans les Pays de la Loire

0

2016 a été une année faste pour l'emploi des cadres dans la région. Et cela devrait continuer en 2017.

L'an dernier, les entreprises de la région ont recruté 9 850 cadres, soit une hausse de 29 % par rapport à 2015. "Du jamais depuis 20 ans", souligne Michèle Sallembien, déléguée régionale de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres), qui tablait plutôt sur une progression de 10 %.

Compte tenu des sorties de l'effectif et des salariés promus en interne, 2016 s'est achevée sur un solde positif de 3 300 créations nettes de postes de cadres, deux fois plus qu'en 2015. Et cela devrait continuer en 2017 : les entreprises interrogées par l'Apec prévoient de recruter entre 9 600 et 10 600 cadres cette année, soit une nouvelle progression de 8 %.

