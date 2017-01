Loire-Atlantique Les déménageurs remontés contre une enquête à charge

0

La Chambre syndicale du déménagement met en doute les résultats d’une enquête réalisée par une start-up affirmant que « Nantes est la ville de France où déménager coûte le plus cher »

Selon l’étude réalisée par Movinga, le coût moyen d’un déménagement à Nantes s’élèverait à 1 631 euros en moyenne, ce qui la classe dans le top 5 des villes françaises où déménager coûte le plus cher.

Une affirmation qui fait bondir Mélany Evras, présidente du groupement Bretagne-Pays de la Loire de la chambre syndicale du déménagement (CSD) Bretagne-Pays de la Loire : «en plus d’être erronée, cette étude porte grandement préjudice aux entreprises de déménagement de Loire-Atlantique, incitant les potentiels futurs clients à privilégier une plateforme numérique (allemande) de mise en relation "qui serait moins chère" ».

Mélany Evras émet de sérieux doutes quant aux critères de l’enquête réalisée par Movinga auprès de 5 000 personnes : « Il est impossible de donner un prix moyen au regard des spécificités de chaque déménagement ».

La présidente de la CSD affirme par ailleurs que « beaucoup de sociétés qui travaillent avec des plateformes » de déménagement en ligne « ne respectent pas la législation en vigueur en France ».

Un déménageur professionnel doit en effet « être inscrit au registre des transporteurs routiers de marchandises et justifier d'une attestation de capacité, d'une honorabilité et d'une capacité financière, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes en ligne », poursuit Mélany Evras.

En outre, « l’obtention d'un devis via internet ou téléphone est sujet à caution, dans la mesure où ils ne permettent pas à l’entreprise de déménagement d’estimer son prix sur les conditions réelles, mais sur les simples déclarations du client, qui omet naturellement des éléments importants pour un chiffrage juste ».

La CSD met donc en garde contre « un système qui initialement peut paraître alléchant » mais qui peut aboutir à « une surfacturation le jour de son déménagement ».