Économie Quand les particuliers choisissent de prêter aux PME

Des plateformes internet permettent à des entreprises d'emprunter de l'argent à des particuliers pour financer leurs projets. Un système qui séduit de plus en plus

En moins de 2 ans, Géraud Lebas est devenu un expert du crowdlending. Cet électrotechnicien de Vallet a placé 3 000 euros d'économies dans 60 entreprises, via les plateformes Unilend et Lendix. Chaque mois, il perçoit le remboursement de ces prêts avec 8 % d'intérêt en moyenne. Un système « beaucoup plus lucratif qu'un livret d'épargne à 1 % ». Le trentenaire est pourtant conscient des risques. « Avant de me lancer, je me documente sur des forums, où des gens bien plus calés que moi me renseignent sur la solidité des entreprises emprunteuses ». Jusqu'ici, seules quatre n'ont pas honoré leurs dettes. « Mais avec l'apport des autres, je suis largement gagnant », ajoute le prêteur, qui ne mise que de petites sommes. Au-delà de l'aspect financier, Géraud Lebas apprécie de « choisir à quoi va servir (s)on argent. Ça donne un côté très concret à l'économie ».

