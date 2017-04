EDF Cordemais La justice autorise l'expertise amiante

0

L’expertise sur le risque amiante réclamée par les salariés de la centrale EDF de Cordemais va pouvoir être menée à bien.

Ce jeudi, le tribunal de grande instance de Nantes a donné raison au CHSCT de la centrale qui, en février dernier, avait voté la réalisation de cette expertise par un cabinet indépendant. Avec pour objectif de réaliser une cartographie précise des zones amiantées et de mettre en place "de vraies procédures" visant à protéger les salariés. "Malgré une interdiction depuis plus de 20 ans de l’amiante, des travailleurs se trouvent toujours exposés accidentalement et donc sans protection", souligne Gwenaël Plagne, délégué CGT.

La direction de Cordemais s’y opposait en faisant valoir que le risque amiante est déjà pris en compte par EDF "depuis de longues années". Le cabinet mandaté par le CHSCT dispose désormais de trois mois pour réaliser son étude et remettre ses propositions.