Editions L'histoire de Nantes pour la première fois en bandes dessinées

La première bande dessinée sur l’histoire de Nantes est née et sera publiée en trois tomes. «De Saint-Félix à Gilles de Rais», qui sort le 6 octobre, se décline en épisodes autour des figures emblématiques qui ont traversé l’histoire de la cité. Karine Parquet, journaliste et scénariste qui a mené ce projet, s’est entourée de quatre dessinateurs, Emilien François (photo), Kévin Bazot, Cédric Benoist et Sara Nativel. Des Enfants Nantais à Saint-Gohard, des Vikings à Guy de Thouars, on entre à petits pas dans la grande histoire de la cité des Namnètes qui démarre en l’an 21, au confluent de l’Erdre et de la Loire.

Dédicaces en avant-première au château des ducs de Bretagne :

Le 30 septembre : 15h-17h30

Le 4 octobre à la Fnac de 16h-18h.

Le 7 octobre à la Mystérieuse Librairie (rue de la Paix) : 15-19h

Le 14 octobre : Paridis : 15-17h

" Nantes, De Saint-Félix à Gilles de Rais" (éditions Petit à petit) 15, 90 €.